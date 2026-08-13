Para além da filha de ambos, há algo que mantém a ligação entre Marco Costa e Carolina Pinto. E esta foto é a prova

A relação entre Marco Costa e Carolina Pinto pode ter chegado ao fim, mas o carinho pela família da ex-companheira parece continuar bem presente. A prova é uma publicação feita pelo ex-concorrente, na tarde da passada quarta-feira, dia 12 de agosto.

O ex-concorrente partilhou uma fotografia nos stories do Instagram, onde surgem dois quadros: um desenho do próprio ao lado da filha, Emília, e uma fotografia onde aparecem a menina e Vicente, filho de Carolina Pinto.

Na imagem, Marco Costa não deixou passar em branco o carinho que continua a nutrir pelo filho da ex-companheira, decorando a publicação com três corações.

Recorde-se que Marco Costa e Carolina Pinto anunciaram a separação a 15 de fevereiro de 2026, através de um comunicado conjunto publicado nas redes sociais.

Veja aqui a publicação:

Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

Carolina Pinto está a aproveitar uns dias de descanso na companhia dos filhos, Vicente e Emília, e da mãe. A influenciadora tem partilhado alguns momentos das férias nas redes sociais e, entre fotografias e registos em família, acabou por fazer uma declaração ternurenta sobre a relação com os filhos .

Num dos stories publicados no Instagram, Carolina Pinto mostrou os dois filhos juntos e acompanhou a imagem com uma descrição que não passou despercebida: «Mais um ano a de memórias e fazer as pazes de 10 em 10 minutos. O amor vence sempre».

A mensagem revela o lado mais descontraído e real da maternidade, entre momentos de cumplicidade e as pequenas zangas que fazem parte do dia a dia entre irmãos. Apesar dos inevitáveis desentendimentos, Carolina Pinto deixa claro que, no final, é o amor que fala mais alto.

Entre brincadeiras, discussões e reconciliações, Carolina Pinto mostra assim que nem sempre são precisos grandes gestos para celebrar o amor em família: «O amor vence sempre».