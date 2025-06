Uma transformação impressionante! Noiva de Marco Costa está ainda mais magra

Carolina Pinto, noiva do pasteleiro Marco Costa, conhecido pela sua participação na Casa dos Segredos 2 e no Big Brother Famosos 2, está a inspirar os seguidores com a sua mais recente publicação nas redes sociais.

Num post emotivo e motivador, a influenciadora partilhou o resultado de uma transformação física que, segundo as suas palavras, representa muito mais do que uma mudança exterior: «É mais do que um corpo, é a certeza de como irei viver a vida daqui para a frente».

A jovem destacou o papel da persistência e do foco no progresso e deixou uma mensagem a quem ainda tem receios de começar uma jornada semelhante: «Não é sobre ser o mais rápido, ou o mais forte, é sobre nunca desistir».

A publicação inclui uma série de fotografias onde é possível ver a evolução e o resultado do seu esforço, com Carolina a agradecer, de forma especial, a Marco Costa, pelo apoio constante.

Veja a galeria completa até ao fim e descubra as imagens que estão a inspirar centenas de seguidores no Instagram.

Recorde que Carolina Pinto já tinha perdido peso anteriormente e já na altura impressionou os seus seguidores! Vejas as fotografias.