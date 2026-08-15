Vê-se tudo e é tendência. Carolina Pinto mostra o vestido ideal para o verão e aposta nas transparências

Carolina Pinto voltou a dar inspiração para os looks de verão. Através das redes sociais, a influencer partilhou imagens nas quais surge com um vestido branco comprido, em renda e com transparências, que rapidamente se destaca pela elegância e pelo lado fresco.

A peça apresenta um padrão rendado trabalhado, com zonas mais transparentes que deixam a pele à vista e criam um efeito delicado e sofisticado.

Com um corte comprido e justo ao corpo, o vestido acompanha a silhueta de Carolina Pinto e tem ainda um decote halter, reforçando o lado feminino do visual.

O branco é, naturalmente, uma das cores que mais combina com a estação quente e, neste caso, surge aliado à renda, um dos detalhes que transforma completamente o look.

Na publicação, Carolina Pinto revelou ainda a origem da peça, respondendo à curiosidade de quem lhe perguntou pelo vestido: «Para quem perguntou ontem o vestido é @caio_collection».

A escolha mostra como uma peça rendada e com transparências pode ser usada num visual de verão sem perder a elegância. Seja para umas férias, um jantar num destino paradisíaco ou simplesmente para um momento especial, o vestido de Carolina Pinto é uma verdadeira inspiração para quem procura um look branco diferente nesta estação.

E há um detalhe que torna a escolha ainda mais especial: as transparências do padrão permitem criar um jogo subtil entre pele e tecido, enquanto o branco mantém o visual leve e luminoso, exatamente o tipo de combinação que pede um cenário de verão.