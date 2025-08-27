Sabia? Noiva de Marco Costa tem ‘uma sósia’. E é uma conhecida atriz internacional

Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, partilhou um vídeo nas redes sociais onde revela que está a ser 'inundada' de mensagens a compará-la com uma conhecida atriz internacional, que será 'a sua cara'.
Trata-se de Svenja Jung, a atriz do momento que protagoniza o mais recente romance da Netflix: 'Só te quero a ti'. Agora, a atriz é notícia em Portugal após ser comparada à noiva de Marco Costa, Carolina Pinto.
No vídeo, partilhado nas stories de Instagram, a influencer portuguesa revela que muita gente acha que a conhecida atriz internacional é igual a si e mostrou-se a ver o filme que ela protagoniza para perceber se era verdade.
«Só que é morena... Para mim é um elogio porque ela é muito linda. Está bem, vou aceitar a vossa opinião, realmente até dá assim uns ares», afirmou Carolina Pinto.
Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e diga-nos se as acha parecidas ou não.