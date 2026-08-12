O look de férias de Carolina Pinto está a dar que falar: saiba quanto custa o vestido

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Carolina Pinto está a aproveitar uns dias de férias e, apesar de ainda não ter revelado o destino escolhido, já deu aos seguidores um vislumbre do seu verão. Num vídeo partilhado nas redes sociais, a influenciadora surgiu com um vestido colorido que não passou despercebido.

Carolina Pinto voltou a mostrar o seu lado mais ligado à moda durante estes dias de descanso. De férias com os filhos e a mãe, mas tem mantido o destino em segredo, deixando apenas algumas pistas através dos registos que vai partilhando nas redes sociais.

Foi precisamente num desses momentos que a influenciadora digital surgiu com uma proposta que "grita verão". Carolina publicou um vídeo no qual aparece com um vestido da Caio Collection, apostando numa peça que combina diferentes tons e que se enquadra na perfeição no ambiente descontraído desta época do ano.

O modelo escolhido é o Annie Orange Dress, uma peça curta, de padrão multicolorido e com uma presença bastante marcante. O vestido, disponível na coleção Summer 2026 da marca, destaca-se precisamente pela combinação de cores e pelo corte leve, pensado para criar um visual descontraído, mas sem perder o lado elegante. A peça está disponível por 169 euros.

Produzido em Portugal, o vestido faz parte de uma coleção que aposta em peças de inspiração feminina e irreverente. A Caio Collection revela ainda que os seus modelos são confecionados à mão em fábricas portuguesas com experiência no setor.

Para Carolina Pinto, o modelo acabou por ser uma escolha particularmente adequada para os dias de calor. O padrão colorido protagoniza e permite criar um look de férias sem necessidade de grandes acessórios ou de uma produção demasiado elaborada.

Embora continue sem revelar onde está a passar estes dias de descanso, Carolina vai deixando pequenas imagens do seu verão e mostra alguns dos visuais escolhidos para a ocasião. E este último registo rapidamente chamou a atenção para a peça escolhida.

Conhecida também pela forma como partilha diferentes momentos da sua vida nas redes sociais, Carolina Pinto volta assim a provar que não é preciso revelar o destino das férias para despertar a curiosidade dos seguidores. Desta vez, o vestido foi o verdadeiro protagonista.

 

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Temas: Carolina Pinto Vestido Verão

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