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Carolina Pinto faz mudança de visual. Mas há uma história marcante por trás: «Nunca mais me vou esquecer...»

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Carolina Pinto faz mudança de visual. Mas há uma história marcante por trás: «Nunca mais me vou esquecer...» - Big Brother
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Carolina Pinto surpreendeu os seguidores ao revelar um novo visual.

Carolina Pinto decidiu dar um novo rumo ao visual e o resultado já está a conquistar os seguidores nas redes sociais.

A influenciadora surgiu com o cabelo visivelmente mais curto e num tom de loiro mais claro, apostando num look fresco e luminoso para esta fase do verão.

A mudança não passou despercebida e os elogios multiplicaram-se na caixa de comentários, com muitos fãs a destacarem que Carolina está "Linda linda, adoro ♥️" e que o novo visual lhe assenta na perfeição "Que linda..ainda mais linda".

Temas: Carolina Pinto Visual

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