Márcia Soares anuncia uma "mega novidade" e leva fãs à loucura! Saiba o que vai acontecer

Márcia Soares, ex-concorrente e comentadora de reality shows da TVI, está a preparar uma surpresa para os seguidores que apreciam o seu trabalho. Se gostaria de conhecer a influencer, leia este artigo e fique a par!

«Venho trazer-vos uma meganovidade», anunciou nas redes sociais.

A novidade é: um brunch, que vai realizar-se, no próximo dia 15 de dezembro, em Lisboa, no qual a ex-participante do big brother 2023 vai conviver diretamente com fãs.

As dez melhores participações garantem a presença neste encontro.

Veja aqui como participar no passatempo: