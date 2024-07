Catarina Miranda revela qual seria o seu segredo no Secret Story: «Quase matei...»

Foi na sua conta de Instagram que Catarina Miranda revelou, depois de receber uma pergunta de um seguidor («Gostavas de entrar na Casa dos Segredos»), qual seria o segredo que levava para a casa, se entrasse na nova edição do Secret Story, a estrear em breve na TVI.

Foi com humor que a ex-concorrente do Big Brother e do Dilema respondeu e matou a curiosidade de todos: «Quase matei um ser humano com um copo».

Seis anos depois, a Casa dos Segredos está de regresso à TVI. As inscrições já estão abertas.

Pela primeira vez,o prémio final desta edição será 100 mil euros!

Foi revelado um novo vídeo promocional da Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira. «As câmaras já estão ligadas e os concorrentes já estão a ser selecionados, através de testes muito rigorosos», anunciou a apresentadora. «Só tem de ir a tvi.pt, inscrever-se e habilitar-se a ganhar 100 mil euros», revelou ainda Cristina Ferreira.

Acha que consegue manter um segredo? Inscreva-se já aqui!