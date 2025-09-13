Ao Minuto

16:23
Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

16:12
«Ficou com os restos da Jéssica»: Daniela Ventura 'usa' Afonso para provocar Miranda

«Ficou com os restos da Jéssica»: Daniela Ventura 'usa' Afonso para provocar Miranda

15:43
«Nada disto...»: As primeiras palavras de Catarina Miranda após conquistar o segundo lugar no Big Brother

«Nada disto...»: As primeiras palavras de Catarina Miranda após conquistar o segundo lugar no Big Brother

15:38
Após vencer o Big Brother, Jéssica Vieira foi para casa com alguém muito especial: «Ficámos até às 6 da manhã»

Após vencer o Big Brother, Jéssica Vieira foi para casa com alguém muito especial: «Ficámos até às 6 da manhã»

14:59
Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

14:29
Lágrimas e abraços: as imagens do reencontro entre Marcia Soares e Jéssica Vieira

Lágrimas e abraços: as imagens do reencontro entre Marcia Soares e Jéssica Vieira

13:05
Jéssica Vieira agradece apoio e deixa palavras emotivas nas redes sociais após vencer o Big Brother Verão

Jéssica Vieira agradece apoio e deixa palavras emotivas nas redes sociais após vencer o Big Brother Verão

12:25
Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

12:06
O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

12:04
O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

10:03
O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

09:48
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

09:35
Agarrada a homem especial, Catarina Miranda quebra o silêncio: «tenho aqui alguém que…»

Agarrada a homem especial, Catarina Miranda quebra o silêncio: «tenho aqui alguém que…»

08:58
O que fez Catarina Miranda após o fim da gala final? E não foi acompanhada por Afonso

O que fez Catarina Miranda após o fim da gala final? E não foi acompanhada por Afonso

01:38
As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão

As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão

01:11
Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar

Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar

01:07
Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

01:02
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda
10:09

Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda

01:01
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista
10:09

Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista

00:58
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

00:55
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão
06:05

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

00:54
A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão
06:05

A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão

00:54
Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar
06:05

Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar

00:42
Percentagens renhidas! Catarina Miranda e Jéssica Vieira numa luta renhida
01:21

Percentagens renhidas! Catarina Miranda e Jéssica Vieira numa luta renhida

00:41
Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa
07:20

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

  Big Brother
  Há 29 min
Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso - Big Brother

Fique a conhecer o painel de comentadores da nova edição da Casa dos Segredos... e surpreenda-se com alguns dos nomes.

Já se sabe quem serão os novos comentadores do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e vem aí o grande regresso de Francisco Monteiro ao painel. 

As revelações foram feitas este sábado, 13 de setembro, durante a emissão do programa Em Família, conduzido por Mónica Jardim e Idevor Mendonça. A equipa de comentadores dos Diários do Secret Story será composta por Adriano Silva Martins, António Leal e Silva, Cândido Pereira, Francisco Monteiro, Inês Morais, Isabel Figueira, Marcia Soares e Teresa Silva.

Já nas galas, Cristina Ferreira contará novamente com a presença de Bruna Gomes e Flávio Furtado.

Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

A Casa dos Segredos abre as portas já neste domingo, 14 de setembro, e Marcia Soares, Inês Morais e Adriano Silva Martins vão fazer parte do painel de comentadores da nova edição. Na véspera da grande estreia, os três deixaram conselhos preciosos aos novos concorrentes.

«Sejam autênticos», começou por dizer Marcia Soares. « Eu também lhes dizia isso. Sem pressões, aproveitar a experiência e esquecer o que está cá fora. Viver o momento lá dentro», concordou Inês Morais.

Apesar de não ser ex-concorrente, Adriano Silva Martins também teve uma opinião a dar: «O meu conselho é que não se esqueçam de quem são. Porque isso é muito importante. Às vezes somos muito influenciados por aquilo que os outros possam pensar. Não se esqueçam de quem são».

A ex-concorrente do Big Brother 2023 garantiu que, o mais importante, é «confiar no instinto». «É a coisa mais confiável que temos lá dentro. Eu quero ver pessoas genuínas, autênticas, que não entrem com o jogo estudado. E que nos proporcionem o melhor entretenimento», prosseguiu. 

«Sem medo dos cancelamentos cá fora. Sem medo do que as pessoas possam estar a dizer deles. E que sejam fiéis a eles próprios. Porque é isso que os fez estar lá dentro», complementou Inês Morais.  «Autenticidade é a palavra de ordem. E eu acho que, completando aquilo que as meninas já disseram, que sejam eles próprios. E confiem no seu instinto. Como disse a Marcia», findou Adriano.

Veja aqui todas as declarações:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as imagens do momento da vitória de Jéssica Vieira

 

 

