É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

É oficial. O Secret Story (Casa dos Segredos) está quase a chegar à TVI. O reality show apresentado por Cristina Ferreira estreia no dia 14 de setembro. Depois de um regresso memorável em 2024, que conquistou milhares de telespectadores desde o primeiro minuto, o programa prepara-se para estrear uma nova edição em setembro, marcada por mais intensidade, mais desafios e o maior prémio de sempre: 250 mil euros.

A novidade foi partilhada no Instagram oficial da TVI: 'O Secret Story está de volta e traz NOVIDADES. Entre estratégias, intrigas e emoções, só um concorrente vai levar para casa o MAIOR PRÉMIO DE SEMPRE: 250 000€. ​​É o regresso do REALITY SHOW, onde todos escondem um segredo, e a estreia é já dia 14 de Setembro! Contamos contigo?», lê-se na publicação.

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.