Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

Liliana Filipa reuniu vários momentos das suas férias no Algarve numa publicação que rapidamente conquistou muitas de reações. Apesar de ter optado por uma legenda simples: “Algarve so far •¨•.¸¸☆･ﾟ”*, as fotografias falam por si e mostram dias marcados por muito sol, luxo e paisagens de cortar a respiração.

Entre os registos partilhados, é possível ver Liliana Filipa a desfrutar de passeios de barco, momentos de relaxamento na piscina de uma casa de luxo e até um jacuzzi ao pôr do sol.

Mas houve outros detalhes que também chamaram a atenção . A empresária surge em várias fotografias de biquíni, exibindo uma excelente forma física. Numa saída à noite, destacou-se ainda com um top que não passou despercebido e que muitos seguidores elogiaram.

As férias incluíram também jantares especiais. Numa das imagens, Liliana aparece acompanhada por uma amiga num ambiente elegante, usando um vestido branco sensual que rapidamente gerou comentários. Noutras fotografias, surge num jantar a dois a bordo de um barco, deixando no ar alguma curiosidade entre os seguidores sobre a identidade da companhia misteriosa.

A publicação inclui ainda registos de um dos fenómenos astronómicos mais falados dos últimos tempos: o eclipse solar total, que a influenciadora acompanhou durante as férias no Algarve.





Na caixa de comentários, os elogios multiplicaram-se. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores, destacam-se frases como “olha a gata” e “Que arraso de mulher 🤯🤯”.

Recorde-se que a separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, no final do ano passado, apanhou tudo e todos de surpresa. O casal estava junto há vários anos, têm dois filhos em comum (Ariel e Santi), mas um vídeo polémico em que o ex-concorrente do Secret Story surgia, alegadamente, a beijar outra mulher colocou um ponto final no noivado.