18:50
05:08

18:39
05:59

18:30
05:14

18:17
02:37

18:06
01:33

18:01
04:04

16:16
02:33

16:01
03:03

16:00
04:44

15:30
03:55

14:22
02:03

14:06
03:15

14:00
06:11

13:24
01:56

13:08
02:40

12:58
03:31

12:53
02:18

12:05
02:51

11:43
05:23

11:34
02:54

11:23
04:05

11:10
01:05

10:12
05:35

10:02
03:25

09:51
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima». Afonso Leitão já quer cortar relações com Catarina Miranda?

Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

  • Big Brother
  • Há 1h e 45min
Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story - Big Brother

Aconteceu na sétima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e foi o segredo que mais marcou os portugueses. Recorde tudo.

Eles foram concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos 7 e entraram com um dos segredos mais fortes da edição: 'Somos casados'. Tiago Rufino e Luan Teófilo foram o primeiro casal homossexual a entrar num reality show em Portugal, e foram também os que mais tempo conseguiram esconder o segredo que tinham em comum.

Na estreia, Tiago, natural de Arouca, contou que a família de Luan já sabia do relacionamento, mas que a mãe e irmãs de Tiago não aceitavam bem a união. A entrada no reality show da TVI foi também pensada como uma forma de abrir caminho à aceitação.

Dentro da casa, os dois tiveram de fingir que não se conheciam, mas rapidamente decidiram adotar uma estratégia para não terem de estar afastados um do outro: os dois fingiram que se começaram a apaixonar dentro do formato e os colegas acreditaram.

O segredo dos dois foi revelado a uma semana da final, depois de a Voz decidir dar pistas muito conclusivas a Isabela Cardinali. Por ter sido o último segredo a ser descoberto, e por ter sido a Voz a dar um 'empurrãozinho', o casal não perdeu o dinheiro que tinha acumulado nas respetivas malas.

Apesar de terem sido um dos casais sensação de todos os reality shows em Portugal, Tiago e Luan decidiram seguir caminhos diferentes anos mais tarde, mas mantêm uma relação cordial.

Ainda se lembra da participação de Luan e Tiago no Secret Story 7? Percorra a nossa galeria e veja alguns dos momentos.

Temas: Casa dos Segredos Segredo Luan Teófilo Tiago rufino

Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Há 16 min

Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Há 2h e 15min

Jéssica Galhofas foi vítima de tentativa de assalto e faz partilha preocupante

Há 2h e 26min

Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

Há 2h e 46min

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Há 3h e 27min

Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Hoje às 12:41
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Ontem às 08:46

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

3 set, 17:48

Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

Ontem às 16:49

Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

Ontem às 16:49
03:15

Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»

Hoje às 14:06
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

Ontem às 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Há 16 min

Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Há 2h e 15min

Jéssica Galhofas foi vítima de tentativa de assalto e faz partilha preocupante

Há 2h e 26min

Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

Há 2h e 46min

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Há 3h e 27min
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Ontem às 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Maria Botelho Moniz

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

Ontem às 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

3 set, 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

3 set, 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10
Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
