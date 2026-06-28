Entre na casa do BB Verão 2026 antes dos concorrentes. Estas são as imagens mais aguardadas
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A poucas horas da estreia do Big Brother Verão, foi revelado um primeiro vislumbre da nova casa, deixando escapar alguns detalhes da decoração que já estão a dar que falar.
A contagem decrescente para a estreia do Big Brother Verão continua e a curiosidade dos fãs está ao rubro. Esta segunda-feira, a página oficial do programa partilhou um pequeno vídeo acompanhado da mensagem: "Spoiler Alert! 👀 A nova Casa do Big Brother está prestes a abrir portas. Curioso? Não perca, esta noite."
Apesar de não revelar todos os espaços, a publicação deixa escapar alguns detalhes da nova casa. Um dos destaques é o confessionário, que surge renovado com um sofá azul em evidência. O ambiente parece apostar numa decoração mais natural, com várias plantas a marcarem presença e a criarem um espaço mais acolhedor.
As imagens serviram para aumentar a expectativa em torno da nova edição, cuja estreia acontece esta noite. Resta agora descobrir todos os recantos da casa e conhecer os concorrentes que vão dar vida ao Big Brother Verão.