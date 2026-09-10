Iury Mellany e Daniel Monteiro rumam ao paraíso em lua de mel. E é um dos destinos mais desejados e luxuosos do mundo

Iury Mellany e Daniel Monteiro são, oficialmente, marido e mulher. O casal, que se conheceu durante a participação no Big Brother 2020, casou na tarde deste sábado, dia 5 de setembro. Depois de trocarem alianças no passado sábado, 5 de setembro, o casal rumou a Zanzibar para desfrutar da lua de mel.

Os antigos concorrentes do «Big Brother 2020» recorreram às redes sociais para partilhar um vídeo da viagem de núpcias e mostraram-se rendidos ao destino escolhido.

«Primeira viagem como Mr. e Mrs. Marques Monteiro 😎💍», escreveram na legenda da publicação, assinalando esta nova etapa da relação.

E as primeiras impressões não podiam ser mais positivas.

«Estamos a amar Zanzibar», acrescentaram.

Porque é que Zanzibar é um destino de sonho para uma lua de mel?

Situado no oceano Índico e pertencente à Tanzânia, o arquipélago de Zanzibar tornou-se um destino particularmente procurado por quem procura praias tropicais, águas cristalinas e uma viagem onde é possível conjugar descanso com cultura.

É também um destino associado ao turismo de luxo, com uma oferta de resorts e hotéis de gama alta, incluindo alojamentos virados para casais e viagens românticas. Uma estadia pode, por isso, atingir valores elevados quando a escolha recai sobre unidades mais exclusivas, embora Zanzibar tenha opções para diferentes orçamentos.

E não são apenas as praias que justificam a escolha.

Stone Town, o centro histórico da Cidade de Zanzibar, é Património Mundial da UNESCO desde 2000 e destaca-se pela mistura de influências africanas, árabes, indianas e europeias que moldaram a arquitetura e a identidade da cidade ao longo de séculos.

Para uma lua de mel, Zanzibar permite assim combinar dias de praia e descanso com experiências culturais, gastronomia e passeios pelo arquipélago, ajudando a explicar por que razão se tornou num destino tão associado a viagens especiais.

E, a julgar pelas primeiras palavras de Iury Mellany e Daniel Monteiro, a escolha não desiludiu: «Estamos a amar Zanzibar.»

Uma história de amor que começou no «Big Brother»

Iury Mellany e Daniel Monteiro conheceram-se em 2020, durante a participação no «Big Brother», e a ligação que nasceu perante as câmaras continuou depois do fim do reality show.

Seis anos depois, o casal deu um dos passos mais importantes da relação.

O casamento aconteceu no Solar de Sabariz, em Vila do Conde, um cenário digno de qualquer conto de fadas, rodeado de jardins e arquitetura clássica que serviram de moldura perfeita para a troca de votos entre os dois ex-concorrentes.

Para além do enquadramento encantador, do vestido de noiva e do fato do noivo, há um detalhe que está a dar que falar: todos os convidados surgiram vestidos de preto. Uma escolha que foge ao tradicional, já que o branco costuma ser a cor reservada em exclusivo à noiva, mas o preto nos convidados é normalmente evitado por associação ao luto, e que, por isso mesmo, não deixou ninguém indiferente.

A opção por um dress code totalmente em preto tem vindo a ganhar terreno em casamentos mais modernos e sofisticados, sendo associada a elegância, uniformidade visual nas fotografias e a um toque de contemporaneidade que contrasta com as convenções mais clássicas. Ainda assim, tratando-se de uma escolha pouco comum em Portugal, a decisão de Iury Mellany e Daniel Monteiro rapidamente se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais, com fãs e seguidores do casal a reagirem ao pormenor assim que as primeiras imagens da cerimónia começaram a circular.