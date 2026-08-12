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Novos detalhes do casamento. Revelado o vestido de noiva da cerimónia surpresa que está a dar que falar

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Fanny Rodrigues deixou os seguidores em alvoroço ao partilhar um vídeo onde surge vestida de noiva.

Recentemente, Fanny Rodrigues deixou os seguidores em alvoroço ao partilhar um vídeo onde surge vestida de noiva. A publicação, acompanhada apenas por três pontos «...», foi suficiente para levantar uma grande questão: será que o casal deu finalmente o nó?

Nos comentários, foram vários os seguidores que começaram desde logo a dar os parabéns e a desejar felicidades ao casal, aumentando ainda mais a expectativa em torno da possível novidade.

Mas foi o comentário de Zé Lopes, apresentador do V+, que mais chamou a atenção. «Oh mana, o tempo que tive de guardar este segredo 😭😭😭😭 aqui para ti, sempre! ❤️», escreveu, dando a entender que sabia daquilo que Fanny tinha preparado.

Para já, Fanny Rodrigues não confirmou oficialmente que tenha casado com Detchi. No entanto, entre o vestido de noiva, as reações dos seguidores e a mensagem enigmática de Zé Lopes, tudo parece apontar para uma novidade muito especial na vida do casal.

Agora, a ex-concorrente partilhou novas imagens do vestido.

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Temas: Casamento Fanny Rodrigues

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