Sexy e muito sofisticado: Todos estão a falar sobre o vestido de noiva de Jéssica Antunes

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda» - Big Brother
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso» - Big Brother
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso - Big Brother
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele» - Big Brother
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar» - Big Brother
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha» - Big Brother
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar» - Big Brother
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»

Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja» - Big Brother
Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja»

Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma» - Big Brother
Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma»

Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina» - Big Brother
Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina»

Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada» - Big Brother
Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada»

Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto - Big Brother
Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto

Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!» - Big Brother
Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!»

Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar» - Big Brother
Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar»

«Nunca precisei de limpar a minha imagem»: Kina responde à letra a Miranda e lança farpas mordazes - Big Brother
«Nunca precisei de limpar a minha imagem»: Kina responde à letra a Miranda e lança farpas mordazes

Miranda revira olhos e 'rasga' Kina: «Não gosto dela, não a acho boa pessoa» - Big Brother
Miranda revira olhos e 'rasga' Kina: «Não gosto dela, não a acho boa pessoa»

Tensão continua cá fora. Viriato e Afonso em novo despique: «Cala-te e está calado!» - Big Brother
Tensão continua cá fora. Viriato e Afonso em novo despique: «Cala-te e está calado!»

Viriato diz na cara de Catarina que ela teve soberba: «pagaste por isso» - Big Brother
Viriato diz na cara de Catarina que ela teve soberba: «pagaste por isso»

Miranda de unhas afiadas contra Viriato: «se quiserem mais circo, têm de pagar ao palhaço» - Big Brother
Miranda de unhas afiadas contra Viriato: «se quiserem mais circo, têm de pagar ao palhaço»

«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica - Big Brother
«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica

«Pouca gente faz o que eu faço hoje em televisão»: Miranda orgulhosa do seu percurso - Big Brother
«Pouca gente faz o que eu faço hoje em televisão»: Miranda orgulhosa do seu percurso

Miranda sem papas na língua: «Não são 30 mil euros que vão definir o meu futuro» - Big Brother
Miranda sem papas na língua: «Não são 30 mil euros que vão definir o meu futuro»

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho - Big Brother

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

Sexy e muito sofisticado: Todos estão a falar sobre o vestido de noiva de Jéssica Antunes

Sexy e muito sofisticado: Todos estão a falar sobre o vestido de noiva de Jéssica Antunes

Jéssica Antunes casou-se com Rui Pedro Figueiredo e superou todas as expectativas com um vestido mega sensual.

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo casaram-se! Os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução trocaram alianças este sábado, 13 de setembro, numa cerimónia que contou com a presença de rostos bem conhecidos, mas foi o vestido de noiva quem roubou todas as atenções.

Jéssica Antunes deslumbrou com um vestido de noiva elegante e romântico. O modelo, comprido e justo, realçava a silhueta e estava ricamente trabalhado com bordados e aplicações que conferiam brilho e sofisticação. O decote em coração conferia-lhe uma forma delicada, enquanto uma capa em tule transparente, bordada e esvoaçante, caía dos ombros até ao chão.

Para completar o look, a noiva usou o cabelo solto em ondas suaves, adornado por uma tiara dourada com detalhes florais, que lhe deu um ar de princesa moderna. Os brincos em forma de flor harmonizavam com os restantes acessórios, tornando o conjunto ainda mais requintado. O resultado foi um visual romântico, sofisticado e inesquecível, à altura de um dos dias mais marcantes da sua vida.

'Casamenteira' do casalinho esteve presente na cerimónia

Entre os convidados, esteve Teresa Guilherme, que foi apresentadora da edição do reality show da TVI em que os dois se conheceram - e se apaixonaram.

Elisabete Moutinho, ex-concorrente do Secret Story, também fez parte da lista de convidados, assim como Ricardo Azedo, Zé Lopes, Rúben da Cruz e Nuno Ribeiro.

Percorra a nossa galeria e veja as primeiras imagens da cerimónia de sonho.

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo organizaram uma festa pré-casamento

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocaram hoje alianças, mas esta sexta-feira, 12 de setembro, organizaram uma festa de pré-casamento muito especial.

Nas redes sociais, os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução, partilharam algumas imagens desta celebração, que contou com a presença dos amigos mais próximos e dos familiares. O casalinho organizou o último jantar antes de serem oficialmente casados e as fotos são de fazer inveja a qualquer um.

Já nesta manhã, os amigos do casal desfrutaram de uns mergulhos na piscina da propriedade onde ficaram todos a pernoitar, antes da grande cerimónia. Jéssica Antunes mostrou-se ainda de robe, com o vestido de noiva na mão, pronta para se arranjar. 

Percorra a nossa galeria e vejas as imagens da festa de pré-casamento de Jéssica e Rui Pedro. 

