Sexy e muito sofisticado: Todos estão a falar sobre o vestido de noiva de Jéssica Antunes

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo casaram-se! Os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução trocaram alianças este sábado, 13 de setembro, numa cerimónia que contou com a presença de rostos bem conhecidos, mas foi o vestido de noiva quem roubou todas as atenções.

Jéssica Antunes deslumbrou com um vestido de noiva elegante e romântico. O modelo, comprido e justo, realçava a silhueta e estava ricamente trabalhado com bordados e aplicações que conferiam brilho e sofisticação. O decote em coração conferia-lhe uma forma delicada, enquanto uma capa em tule transparente, bordada e esvoaçante, caía dos ombros até ao chão.

Para completar o look, a noiva usou o cabelo solto em ondas suaves, adornado por uma tiara dourada com detalhes florais, que lhe deu um ar de princesa moderna. Os brincos em forma de flor harmonizavam com os restantes acessórios, tornando o conjunto ainda mais requintado. O resultado foi um visual romântico, sofisticado e inesquecível, à altura de um dos dias mais marcantes da sua vida.

Entre os convidados, esteve Teresa Guilherme, que foi apresentadora da edição do reality show da TVI em que os dois se conheceram - e se apaixonaram.

Elisabete Moutinho, ex-concorrente do Secret Story, também fez parte da lista de convidados, assim como Ricardo Azedo, Zé Lopes, Rúben da Cruz e Nuno Ribeiro.

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo organizaram uma festa pré-casamento

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocaram hoje alianças, mas esta sexta-feira, 12 de setembro, organizaram uma festa de pré-casamento muito especial.

Nas redes sociais, os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução, partilharam algumas imagens desta celebração, que contou com a presença dos amigos mais próximos e dos familiares. O casalinho organizou o último jantar antes de serem oficialmente casados e as fotos são de fazer inveja a qualquer um.

Já nesta manhã, os amigos do casal desfrutaram de uns mergulhos na piscina da propriedade onde ficaram todos a pernoitar, antes da grande cerimónia. Jéssica Antunes mostrou-se ainda de robe, com o vestido de noiva na mão, pronta para se arranjar.

