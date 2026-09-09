O escândalo que ninguém sabia de uma das relações mais mediáticas do mundo dos famosos: Conheça a história completa

Há histórias de amor que se escrevem de forma linear e outras que são feitas de avanços, recuos, reencontros e recomeços. A de Joana e Nuno Taful pertence claramente à segunda categoria.

A ex-concorrente do Big Brother decidiu recordar o percurso vivido ao lado do companheiro e admite que se trata de uma história “que nem sempre foi fácil”. Entre mudanças, momentos felizes e outros marcados pela dor, o casal foi construindo uma família que hoje conta com sete elementos.

Tudo começou muito depressa

O início da relação foi vivido a grande velocidade. Joana Taful engravidou apenas três meses depois de começar a namorar com Nuno, dando início a uma nova etapa da sua vida quando o relacionamento ainda estava a dar os primeiros passos.

O casal acabaria por dar mais um passo importante e casou-se em 2012. No entanto, o casamento não duraria muitos anos. Cerca de dois anos depois, os dois acabaram por se separar, abrindo um dos primeiros capítulos mais difíceis desta história.

O reencontro e uma nova gravidez

Apesar da separação, a história entre Joana e Nuno estava longe de chegar ao fim.

Em 2015, durante algumas “escapadelas” que mantiveram com o ex-marido, Joana voltou a engravidar. A chegada de mais um filho voltou a aproximá-los e trouxe consigo uma nova oportunidade para o casal.

Mas esta fase ficou também marcada por um momento de enorme dor: depois do nascimento do segundo filho, Joana sofreu a perda de um bebé.

Um novo pedido de casamento

Depois de todas as mudanças e dificuldades vividas, Joana e Nuno voltaram a escolher-se.

O casal reconciliou-se e Joana foi novamente pedida em casamento, numa demonstração de que a relação estava a ganhar uma nova oportunidade.

A história estava, mais uma vez, a ser reescrita.

A segunda lua de mel e mais um bebé a caminho

Depois do casamento, Joana e Nuno viveram uma segunda lua de mel. E foi precisamente depois desse momento a dois que surgiu uma nova surpresa: Joana engravidou novamente.

A família continuava assim a crescer e, desta vez, o casal preparava-se para receber o terceiro filho.

2020 trouxe uma menina muito desejada

Em 2020, chegou uma nova mudança à família. Joana foi mãe pela primeira vez de uma menina, o seu quarto filho.

A chegada da bebé acrescentou uma nova dinâmica à família e marcou mais um capítulo importante no percurso de Joana e Nuno, que já tinham atravessado juntos separações, reencontros e momentos de profunda felicidade e tristeza.

A entrada no Big Brother e o medo pelo futuro

Mais tarde, Joana Taful decidiu aceitar um novo desafio e entrou no Big Brother. A experiência trouxe-lhe visibilidade, mas também alguns receios.

Longe de casa e dos filhos, a ex-concorrente chegou a questionar o que o futuro poderia reservar para a sua família. Afinal, depois de tantos altos e baixos, Joana sabia bem que a estabilidade que tinha construído era algo que queria preservar.

Em 2024, a família voltou a crescer

Dois anos depois, em 2024, chegou mais uma grande novidade. Joana Taful voltou a engravidar e preparou-se para receber a sua quinta filha.

A chegada da menina completou uma família que foi sendo construída ao longo de muitos anos e através de diferentes fases da relação.

Hoje são sete

Entre o amor que começou cedo, o casamento, a separação, os reencontros, as gravidezes e uma perda que deixou marcas, Joana Taful e Nuno chegaram a um ponto muito diferente daquele onde tudo começou.

Hoje, são uma família de sete, com cinco filhos, e olham para trás para um percurso que esteve longe de ser perfeito, mas que acabou por ser marcado por sucessivos recomeços.

É precisamente essa história, com os momentos felizes e os capítulos mais difíceis, que Joana promete agora recordar. Uma história de amor que, como a própria deixa perceber, teve muitos obstáculos pelo caminho, mas também muitas razões para continuar a ser escrita.