Big Brother aplica castigo aos concorrentes e deixa sério aviso: «Façam por merecer…»

O Big Brother aplicou a primeira sanção desta edição. O anfitrião foi implacável e não deixou passar as falhas repetidas de Mariana Costa e Carina Frias. Estas duas concorrentes tinha recebido uma consequência por terem sido consideradas as maiores plantas da casa. Mariana e Carina tinham de carregar cada com uma planta e cuidar sempre dela, mas não foi isso que aconteceu.

Como as regras não foram cumpridas, o Big Brother resolveu castigar todos. «Tenho sentido e sinto que o vosso grau de exigência não é o maior», declarou o anfitrião, em tom de aviso.

«Na minha casa todas as consequências são para levar a sério (…) Suponho que se recordam que todos vinham para aqui cumprir as regras e empenhar-se a 100%», recordou o Big Brother.

Como consequência, o anfitrião retirou 400 quilómetros já pedalados à prova semanal e deixou ainda um forte aviso a todos os concorrentes. «As imagens são claras, houve demasiadas falhas, esquecimento, algum desleixo (…) Por uns pagam todos. Por cada uma de vocês vou retirar 200 quilómetros já pedalados à vossa tarefa semanal. Vão ficar 400 quilómetros mais longe da meta», declarou.

«Espero que vos servida de exemplo a todos. Façam por merecer e por cumprir aqui na minha casa», avisou ainda o anfitrião.

Veja o vídeo com as reações de espanto e preocupação dos concorrentes.

