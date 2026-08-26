25 anos depois, encontrámos a primeira vencedora do Big Brother Portugal. E o que faz agora surpreende

Tinha apenas 21 anos quando entrou na terceira edição do “Big Brother Portugal”, em 2001. Natural dos Açores, rapidamente ganhou a simpatia dos espectadores e acabou por escrever o seu nome na história do programa ao tornar-se a primeira mulher a vencer o reality show em Portugal.

Um quarto de século passou desde essa experiência televisiva e a sua vida tomou um rumo bastante diferente. Atualmente com 46 anos, a antiga concorrente optou por manter-se longe da exposição mediática e encontrou o seu caminho profissional na área da saúde oral.

Falamos de Catarina Cabral, que trabalha atualmente como higienista oral na Real Clínica, em Mafra. A sua ligação ao espaço pode ser confirmada através das publicações partilhadas pela própria clínica nas redes sociais, onde a profissional aparece integrada na equipa em diferentes fotografias e vídeos.

Depois da passagem pelo “Big Brother”, Catarina decidiu investir na sua formação e especializou-se em Higiene Oral. Ao longo do percurso profissional, passou por várias clínicas, tendo também integrado a equipa da conhecida White Clinic.

A vida da antiga vencedora do reality show é hoje muito diferente daquela que tinha quando se tornou uma figura conhecida do grande público. Sem a exposição e a agitação associadas à televisão, Catarina preferiu concentrar-se na carreira e numa rotina mais reservada.

25 anos depois de ter entrado na casa mais vigiada do país e de ter feito história no programa, Catarina Cabral continua ligada à área que escolheu para a sua vida profissional, mas mantém uma relação bastante mais discreta com o mundo mediático.

Percorra a galeria e descubra como está atualmente Catarina Cabral, uma das vencedoras mais marcantes da história do “Big Brother” em Portugal.