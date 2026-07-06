Comprou a quinta casa ‘a pronto’ e deixou a internet em choque. Esta ex-concorrente está vingar no imobiliário
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Catarina Esparteiro voltou a surpreender nas redes sociais ao anunciar a compra da sua quinta casa, revelando que o investimento foi feito “a pronto” e que este novo passo representa a concretização de mais um sonho no seu percurso no setor imobiliário.
Catarina Esparteiro voltou a dar que falar nas redes sociais após anunciar uma nova conquista no setor imobiliário: a compra da sua quinta casa. A ex-concorrente revelou a novidade através de uma publicação emotiva no Instagram, onde destacou o percurso desafiante que tem vivido nos últimos anos e a forma como conseguiu alcançar este objetivo “a pronto”.
«Quinta casa já é realidade» e sonho do terraço concretizado
Na partilha, Catarina não escondeu a emoção ao revelar que este novo imóvel chegou mais cedo do que esperava e que inclui um detalhe que considera especial: o terraço, descrito como um antigo sonho pessoal.
“Comprei a minha quinta casa”, escreveu, acrescentando que nunca imaginou conseguir atingir este patamar tão cedo e que o processo foi resultado de “muito trabalho e fé”.
A ex-concorrente e investidora afirmou ainda que, recentemente, esteve reunida com um investidor com um portefólio de centenas de imóveis, contando que, ao revelar que já detém quatro casas, ouviu com surpresa a reação: “não me engane, tem alguém aí por trás a ajudar!”. Catarina rejeita qualquer ideia de facilidades, garantindo que o seu percurso é feito apenas com dedicação própria.
«2025 foi o ano mais duro da minha vida»
Na mesma publicação, Catarina Esparteiro abriu o coração sobre o último ano, descrevendo 2025 como “o mais desafiante e duro” da sua vida, ainda que marcado por gratidão. Já sobre o futuro, mostrou-se confiante: acredita que 2027 poderá ser “o seu ano”.
A ex-concorrente reforçou também a sua ligação à fé, ao trabalho e à consistência como pilares do seu percurso, sublinhando que se mantém fiel à sua essência apesar da visibilidade pública.
Da televisão ao imobiliário
Conhecida pela sua participação em reality shows, Catarina Esparteiro tem vindo a afirmar-se fora dos ecrãs como investidora no ramo imobiliário. Na publicação, assume-se oficialmente como “investidora” e deixa claro que pretende continuar a expandir o seu portefólio.
No final da mensagem, deixou ainda um convite direto a quem pretenda comprar ou vender casa, disponibilizando contacto profissional para apoio no setor.