Catarina Esparteiro sofre acidente após desmaiar ao volante e revela: «Fui diagnosticada com...»

Catarina Esparteiro sofreu um acidente de carro, após ter desmaiado ao volante.

A ex-concorrente contou que estava no hospital e foi diagnosticada com epilepsia.

Catarina Esparteiro, ex-concorrente do Big Brother e do Secret Story - Desafio Final, sofreu um acidente de carro após ter desmaiado enquanto conduzia. A revelação foi feita pela própria, esta sexta-feira 21 de fevereiro, através dos stories do Instagram.

«Como sabem, tinha-me acontecido aquela situação no passado dia 10 de janeiro, ia ter os resultados ontem mas, entretanto, adiaram a consulta uma semana», começou por referir, contando depois o que aconteceu: «Hoje, estava a tratar de situações pessoais, a andar de carro em Queluz, e desmaiei a conduzir», disse.

A ex-concorrente, que se encontrava ainda no hospital, continuou a relatar o episódio: «Fui contra um carro, fui contra a parede... Felizmente, ninguém ficou magoado. Estava um senhor a entrar na passadeira mas, graças a Deus, toquei no senhor mas ele não caiu nem se magoou».

«Fui diagnosticada com epilepsia. Vou ter de estar um ano sem conduzir. Se Deus quiser, até poderá ser menos. Vamos ver como vou reagir à medicação. E está tudo bem... Poderia ser um aneurisma, poderia ser um tumor na cabeça, poderia ter atropelado alguém», rematou Catarina Esparteiro, agradecendo as mensagens de força que tem recebido.

Veja o vídeo do relato: