Bárbara Parada tem namorado fora da casa? Catarina Esparteiro esclarece polémica

Catarina Esparteiro recorreu ao instagram para justificar uma nova polémica que a envolve. Foi lançada uma notícia que afirma que a ex-concorrente do «Big Brother 2023» e do «Desafio Final» revelou numa entrevista que Bárbara Parada tem namorado fora da casa, não se querendo comprometer com André Lopes por esse mesmo motivo. Foi acrescentado o nome do suposto namorado. Catarina Esparteiro já reagiu, veja aqui o comunicado.

Na sua rede social, Catarina Esparteiro esclarece tudo após receber uma mensagem da pessoa responsável pelas redes sociais de Bárbara Parada a questionar acerca destas declarações: «Recebi uma mensagem de uma pessoa amiga da Bárbara, suponho eu, a dizerem que eu falei do nome do namorado da Bárbara». A ex-concorrente começa por afirmar: «Não falei em momento algum (…) a única coisa que eu disse, e que foi com conhecimento de causa, é que ela lá dentro disse que tinha alguém cá fora e que é uma situação séria.» Após a justificação, Catarina Esparteiro acrescenta ainda: «Foi a única coisa que eu disse para salvaguardar tanto a Bárbara como o André que estavam ambos associados a um triângulo amoroso.» Para finalizar, a ex-concorrente garantiu: «Não vou falar de coisas que eu não sei. Só falei disso que a Bárbara disse (…) não inventei nada (…) simplesmente falei daquilo que ela falou.»

O triângulo amoroso entre Bárbara Parada, André Lopes e Érica Silva tem dado muito que falar nos últimos meses. O jovem assumiu estar apaixonado pela nortenha mas passou noites com Érica Silva. O assunto tem sido motivo de tensão. Veja aqui o momento em que Érica Silva explodiu e André Lopes desabou a chorar.