Catarina Esparteiro vive momento dramático: «A minha mãe não teria sobrevivido…»

Catarina Esparteiro viveu um dos momentos mais angustiantes da sua vida. A ex-concorrente do Big Brother 2023, recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores o drama familiar que tem enfrentado nos últimos dias. A mãe de Catarina está internada no hospital CUF com uma broncopneumonia grave desde o passado fim de semana.

Num desabafo emocional publicado no Instagram na noite de quarta-feira, 9 de abril, Catarina revelou o susto vivido no domingo anterior, dia 6: «Ando ausente por aqui porque no domingo apanhei o maior susto da minha vida. Se não fosse o Peter – mais uma bênção que Deus colocou no meu caminho – e a sua incrível equipa, a minha mãe não tinha sobrevivido»

Estado de saúde da mãe evolui positivamente

Apesar da gravidade inicial da situação, Catarina revelou que a sua mãe está a recuperar bem: «Graças a Deus, está melhor, obrigada à CUF por toda a atenção».

Catarina Esparteiro, tem estado mais afastada das redes sociais, fez ainda questão de deixar uma mensagem aos seguidores: «Estou muito desligada, mas assim que possível respondo a todas as mensagens».

Este episódio soma-se a um período particularmente desafiante na vida de Catarina. Recorde-se que, nos últimos meses, a ex-concorrente enfrentou um acidente de viação e foi diagnosticada com epilepsia. Um diagnóstico que partilhou com os seguidores na altura.

