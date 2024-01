Afinal, qual é a relação de Catarina e Fábio? E onde fica Rafael nisto tudo? Saiba aqui

Catarina Esparteiro e Fábio Gonçalves foram os concorres expulsos do «Big Brother - Desafio Final» na gala deste domingo e estiveram esta segunda-feira no programa «Dois às 10» da TVI, a falar sobre o seu percurso na casa, que foi curto.

Catarina falou sobre a relação com Rafael e com o próprio Fábio: «A Vina começou com aquela conversa com o Rafael e eu disse ‘vou entrar na onda’. Sou solteira, estou ali para me divertir e, portanto, fui na onda. Se eu tivesse ficado lá mais tempo, não sei, poder conhecê-lo melhor».

«O Fábio é muito meu amigo, somente. Nós estamos dentro de uma casa e vivemos as coisas de forma mais intensa. É uma pessoa que eu quero levar para a minha vida e tenho levado tal como outros colegas meus. Quanto ao Rafael não sei, talvez…», afirmou a ex-concorrente.

Recorde-se que ontem foi noite de dupla expulsão no jogo. Rafael Teixeira, Fábio Gonçalves, Leandro e Catarina Esparteiro estavam nomeados e, por isso, em risco de sair da casa mais vigiada do país.

O público decidiu e Catarina Esparteiro foi a concorrente menos votada e, por isso, a primeira escolhida para abandonar a casa mais vigiada do país, com 34% dos votos.

Já durante a gala, os comentadores Teresa Silva e António Bravo elegeram as plantas da casa. Na sala, os concorrentes tiveram de salvar alguém do grupo elegido pelos comentadores.

Patrícia Silva foi salva pelos colegas e, por isso, deixou de estar em risco de expulsão. Os restantes do outro elegido pelos comentadores, foram votados pelo público e o menos votado abandonou esta mesma noite o jogo.

Assim, Fábio Gonçalves foi o concorrente menos votado pelo público, tendo angariado apenas 6% de votos, e, por isso, disse adeus à casa mais vigiada do país.