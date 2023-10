Catarina Esparteiro faz revelações exclusivas sobre o reencontro com Fábio Gonçalves: «Foi a um date...»

Catarina Esparteiro foi a última concorrente a ser expulsa da casa do «Big Brother» e esteve à conversa com a nossa repórter digital, Mafalda Oliveira, sobre o seu percurso no programa, bem como sobre a vida cá fora.

Catarina falou, nomeadamente, sobre o reencontro com o também ex-concorrente, Fábio Gonçalves, com quem criou uma boa ligação dentro da casa, recordando o que mais a atraiu nele.

«O Fábio, mal eu entro perguntam-me quem é o homem mais bonito, eu digo que é o Paulo, mas depois conheci um Fábio com valores muito bonitos, muito preocupado com os pais», começou por referir.

A ex-concorrente acrescentou: «Eu costumo dizer que há duas coisas que me atraem muito numa pessoa: o bom coração e a forma como trata os dele. E ele atraiu-me nesse sentido como pessoa, é homem muito amigo, divertido, preocupado, sabe falar, é bonito, asseado e isso atraiu-me».

«Os meus colegas diziam ‘estavas apaixonada’, não estava apaixonada pelo Fábio, gosto da pessoa que ele é. Se tivéssemos ficado mais duas ou três semanas na casa não posso dizer que não tinha acontecido alguma coisa, não posso dizer nunca, é uma pessoa muito interessante, mas somos amigos», sublinhou.

Questionada sobre o reencontro com o colega, Catarina revelou que já foram almoçar juntos e fez mais confissões surpreendentes: «Nós vamos ter oportunidade de estar mais vezes juntos, quero muito conhecer o Fábio cá fora».

«Se me perguntas a nível amoroso não tenho essa intenção, mas não posso dizer nunca. Mas o Fábio também é malandro, ainda ontem saiu do almoço e foi logo a um date (encontro) e não foi comigo, porque eu fui para casa», rematou.

De recordar que Catarina Esparteiro foi expulsa no passado domingo. Recorde agora as primeiras palavras da ex-concorrente assim que saiu da casa do «Big Brother».