Alegada «paz podre» no anexo leva a momento de tensão entre Catarina e Monteiro. Saiba tudo!

Catarina Esparteiro e Francisco Monteiro protagonizaram um momento de tensão esta quinta-feira, devido a uma alegada «paz podre» que Catarina considera que Francisco tem com os colegas do anexo e que este desmentiu.

«Sentes que eu estou em paz podre com quem?», questionou Monteiro. «Sinto que estás a fazer um esforço no sentido de te dares bem com as pessoas, porque estamos num espaço pequeno», respondeu Catarina.

Francisco Monteiro retorquiu: «Vocês sabem perfeitamente quem é que são as pessoas que de antemão eu não vou ter qualquer tipo de relação. Tu estás a dizer que eu estou em paz podre aqui e eu não estou em paz podre aqui com ninguém. Os três “conflitos” que eu tenho estão do outro lado».

«Mas poderias, pelas coisas que viste, não ter tanto à vontade connosco como nós contigo, porque ouviste coisas que não te agradaram», afirmou Catarina Esparteiro.

Francisco Monteiro respondeu: «Se não me fizeram nada… isto não são equipas, não é por tu estares próxima do Ossmam que eu agora vou ficar chateado contigo, que foi o que tu fizeste aqui comigo (…) eu não te faço isso, jamais vou fazer».

«Já expliquei, já pedi desculpa, estava nervosa, não me revejo e não me orgulho, mas estávamos todos fora de nós e ação gera reação», rematou Catarina Esparteiro.

