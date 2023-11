Ex-concorrentes voltam ao jogo… de forma arrebatadora! Saiba tudo

Durante a gala, o Big Brother informou que tinha um desafio para os concorrentes, mas antes quis saber quem é o concorrente mais perspicaz de cada grupo. Márcia Soares e Francisco Monteiro, como «líderes» dos grupos, foram responsáveis por eleger o concorrente que representa melhor o seu grupo. Hugo Andrade e Sílvia Silva foram os concorrentes escolhidos pelos «líderes» e, por isso, enfrentaram o desafio no Cubo.

No Cubo, Hugo e Sílvia depararam-se com as fotografias de Catarina Esparteiro, Ossman Idrisse e Zé Pedro Rocha. Nesse momento, o Big Brother, informou os concorrentes que iriam poder ver mensagens dos ex-concorrentes, sendo que o objetivo seria adivinhar o alvo das mensagens. Ao acertar o alvo da mensagem, o concorrente poderia escolher um concorrente para não ir à Prova do Líder. Por outro lado, ao errar o alvo da mensagem, o concorrente ficaria fora da Prova do Líder.

Sílvia Silva decidiu ouvir a mensagem de Catarina. «Onde está a pessoa do primeiro dia? Desapareceu? Deu jeito, não foi?», disse Catarina a Sílvia. A concorrente no Cubo não acertou no alvo, tendo apostado que a mensagem era direcionada para Vina. Assim, acabou por perder o acesso à Prova do Líder.

Hugo escolheu ouvir a mensagem de Zé Pedro. «Deixa de estar cega. Começa a ver as coisas que acontecem à tua volta. Tenta não morrer no jogo», disse o ex-concorrente sobre Joana Sobral. Hugo não acertou no alvo, tento apostado que a mensagem era direcionada para Vina Ribeiro. Assim, perdeu igualmente o acesso à Prova do Líder.