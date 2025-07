Em companhia especial: Estas foram as férias de sonho de Catarina Miranda com um ex-concorrente improvável

Catarina Miranda já faz parte do elenco do Big Brother Verão, mas, antes de se juntar à casa mais vigiada do país, viveu momentos de pura descontração num cenário paradisíaco. A ex-participante do Big Brother 2024 esteve de férias na República Dominicana, acompanhada por Sérgio Duarte e pela família do ex-concorrente.

A viagem, que decorreu antes da estreia do novo formato da TVI, foi partilhada nas redes sociais, onde Catarina publicou várias imagens e vídeos. «As minhas férias de sonho…», escreveu na legenda de uma das fotografias publicadas no Instagram, revelando paisagens tropicais e momentos de relaxamento.

Sérgio Duarte também partilhou registos da escapadinha e comentou com humor a dinâmica do grupo: “A primeira de muitas.” Numa das publicações, brincou com Catarina: “Tens que arranjar namorado. Isto de ser eu e quatro raparigas não é justo”, acrescentando um emoji de gargalhadas. O comentário referia-se à presença da mulher e das duas filhas, que também marcaram presença na viagem.

O regresso de Catarina Miranda a Portugal aconteceu mesmo antes da sua entrada oficial no Big Brother Verão, o que gerou surpresa e entusiasmo entre os seguidores. A concorrente promete voltar a marcar a diferença nesta nova edição, com a personalidade forte e irreverente que já conquistou o público.