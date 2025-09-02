Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô

Na manhã desta terça-feira, 2 de setembro, durante uma dinâmica, Catarina Miranda confessou ter fingido esquecer-se do funeral do próprio avô para evitar lidar com a dor da despedida.
Os participantes foram desafiados a responder a certas questões. Catarina Miranda respondeu à pergunta: "Já fingiste não saber algo só para não teres de lidar com as consequências de saber?"
A resposta de Miranda não deixou ninguém indiferente. De forma honesta e surpreendente, a concorrente explicou que não lida bem com despedidas e que, por esse motivo, opta frequentemente por evitá-las.
"Por exemplo, o meu avô faleceu em janeiro, e foi no dia antes dos meus anos (...). Então eu fingi que não sabia que era o funeral para não ir", admitiu a concorrente.
As palavras de Catarina deixaram os colegas em choque. Apesar da reação geral, a concorrente manteve-se firme e continuou a justificar a sua atitude: "Eu finjo que está tudo bem para não ter de lidar com o fim de algo(...) se calhar tenho que melhorar isso em mim", concluiu, num momento de aparente autorreflexão.
A sinceridade da concorrente gerou reações fortes dentro e fora da casa do Big Brother Verão.