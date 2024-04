Verniz estalou! Dinâmica da tarde gera várias discussões em volta de Catarina Miranda. Saiba mais

«Tu sentes que as pessoas não te querem ouvir» Catarina Miranda abre o jogo com Ilona

Catarina Miranda atira farpas a Carolina e João: «Dorme no sofá a toda a hora com a Carolina porque lhe dá jeito»

Esta tarde, os concorrentes do Big Brother 2024, enfrentaram uma nova dinâmica: quem é o ator principal e quem é o espectador?. A dinâmico gerou grandes conflitos.

A dinâmica começou com Catarina Miranda a atirar farpas a João Oliveira e a Carolina Nunes: «Se não fosse eu o João não tinha jogo» (…) «Ela (Carolina) vai ser sempre uma espectadora, o pouco jogo que lhe dão sou eu que lhe dou», garantiu.

«Vai continuar a ser uma espectadora. Esperava que ela já tivesse visto o que o João lhe está a fazer» «Estar a dormir no sofá a toda a hora com a Carolina porque lhe dá jeito…aos poucos vai-se revelando», continuou.

De seguida, Daniela Ventura e Catarina Miranda também entraram em atritos. Após as escolhas de Daniela, Catarina comentou sobre uma situação na gala: «Eu vou reagir, estou no Big Brother».

«Ela pegou num argumento, numa opinião minha e não se calou. Ela viu oportunidade de uma pessoa forte…mas constantemente o meu nome não sai da boca dela», atirou Daniela.

Já no fim da dinâmica, David Maurício «explodiu» com Catarina Miranda. Enquanto Panelo quis saber as escolhas do colega, Catarina interrompeu a conversa e os dois entrara em conflito: «Para de ser uma mentirosa, sai daqui, agora ter de aturar isto…», frisou David.