Catarina Miranda partilha opinião acerca do pódio do Big Brother 2024: «Se eu tivesse ficado seria bem diferente»

Catarina Miranda respondeu a uma ronda de questões feitas por parte dos seguidores, no instagram. Numa das perguntas, a ex-concorrente foi questionada: «Na tua opinião quem deveria ter ficado em 1º, 2º, 3º e 4º no BB24?». Ao que a chef responde: «Se eu tivesse ficado o pódio tinha sido bem diferente».

Na opinião de Catarina Miranda, seria assim...

Catarina Miranda Daniela Ventura Inês Morais André Silva

A jovem foi ainda questionada por um seguidor sobre os seus objetivos de vida através de uma caixa de perguntas que a ex-concorrente do Big Brother 2024 colocou. «Atualmente qual é o teu maior objetivo?», questionou um fã. «Ser apresentadora de TV sem dúvida», garantiu Catarina Miranda, partilhado uma fotografia em que surge ao lado de Cristina Ferreira.

Catarina respondeu também a questões sobre a sua relação com Daniela Ventura. As duas concorrentes foram rivais no Big Brother 2024, protagonizando vários momentos de tensão. «Gostas da Daniela?», quis saber um dos seguidores de Catarina Miranda. A ex-concorrente respondeu sem rodeios: «Não me identifico com ela em nada... apesar de tudo, fomos colegas e não lhe desejo nada de mal», escreveu.