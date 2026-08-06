Solteira, Catarina Miranda passa por transformação física e assinala nova etapa da vida. Veja como ficou

Catarina Miranda decidiu renovar a imagem e mostrou o resultado aos seguidores nas redes sociais.

A ex-concorrente apostou num visual mais luminoso, clareando o cabelo com luzes de "morena iluminada", uma transformação que surge numa fase de mudanças, tanto a nível pessoal como profissional. Catarina prepara-se para abraçar novos desafios na televisão e quis fazê-lo de imagem renovada.

Esta mudança acontece também numa altura em que a empresária está solteira, depois do fim da relação com Afonso Leitão. Recorde-se que a separação aconteceu na sequência da alegada traição do ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother Verão, tema que deu muito que falar nas últimas semanas.

Agora, Catarina Miranda parece focada no futuro e escolheu começar esta nova etapa com um visual diferente, apostando num cabelo mais claro e luminoso, tendência conhecida como "morena iluminada", que realça o tom natural e confere maior brilho aos fios.

Catarina Miranda tem o vestido que todas querem e nós sabemos onde pode comprar

Catarina Miranda voltou a destacar-se nas redes sociais ao surgir com um vestido que rapidamente captou a atenção dos seguidores. Elegante e perfeito para o verão, a peça está a tornar-se um verdadeiro sucesso entre quem procura inspiração para os dias mais quentes.

Para quem ficou rendido ao visual, há boas notícias: o vestido está disponível para compra online através da loja Lady Space por apenas 36€. Recorde que, este é o projeto de Diana Lopes, comentadora do Big Brother Verão.

Conhecida por partilhar frequentemente sugestões de moda, Diana Lopes disponibiliza na sua loja várias peças em tendência, sendo este vestido uma das que mais está a despertar interesse entre os fãs.

Se procura um look fresco, elegante e em linha com as tendências da estação, esta poderá ser uma das escolhas mais procuradas deste verão.