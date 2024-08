A bebé da fotografia é...

Catarina Miranda!

Catarina Miranda participou no Big Brother 2024, programa do qual foi expulsa após partir um copo de vidro, que feriu o colega Gabriel Sousa. A jovem regressou ao grande ecrã para fazer parte do «Dilema», mas foi expulsa na primeira semana do reality. Atualmente, poderá ver a ex-concorrente no «Somos Portugal» deste mês.