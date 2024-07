Avó Rosário comenta entrada de Catarina Miranda no Dilema: «Já veio prevenida com copos de plástico»

Avó de Catarina Miranda deu uma entrevista exclusiva e reagiu em primeira mão à entrada de Catarina Miranda no novo reality show da TVI: O Dilema.

Após a gala, avó Rosário comentou sobre a entrada da neta no novo reality show: «Acho muito bem. Fico contente. Ela está naquilo que ela gosta. Está satisfeita e espero que consiga chegar, no jogo, mais à frente; sem partir copos não que ela agora já veio prevenida com copos de plástico».

«Ela agora vem diferente, mais alegre»

Ainda sobre a participação da chef no novo formato, a avó da concorrente revela os conselhos que lhe deu: «Disse para ela entrar com calma, para ela brincar mais e não levar as coisas tão a peito. Não se meter nas brigas que não são dela e a partir daí faça o seu jogo como ela sabe fazer. Tenha mais ponderação a falar».