O irmão dormia agarrado a uma faca. Catarina Miranda recorda momentos de pânico em Almeirim: «Fiz queixa na polícia»

Catarina Miranda, concorrente do Big Brother Verão, protagonizou um dos momentos mais emocionantes da edição ao partilhar com os colegas uma fase particularmente difícil da sua vida, vivida após a sua expulsão direta do Big Brother 2024. A jovem natural de Almeirim falou abertamente sobre as consequências negativas da exposição mediática e sobre o lado obscuro da fama.

No porgrama, o anfitrião desafiou os concorrentes a refletirem sobre o lado negativo da fama. De que forma o outro lado da vida mediática impactou a felicidade e bem estar de todos? Catarina Miranda falou sobre o seu percurso na televisão até se tornar apresentadora e comentadora do social. Contudo, foi uma revelação inédita que deixou todos de boca aberta: Catarina Miranda foi perseguida por um fã depois de sair do Big Brother.

A concorrente descreveu como tudo começou com mensagens de um número desconhecido. O homem, que dizia ser de Évora, demonstrava ter informações detalhadas e perturbadoras sobre a sua vida pessoal. Sabia onde vivia, identificava os carros da sua mãe e da avó, e chegou mesmo a enviar vídeos a comprovar essa vigilância. A situação tornou-se insustentável e levou a família a apresentar uma queixa formal às autoridades policiais.

Visivelmente abalada, Catarina Miranda explicou o clima de medo constante que se instalou na sua casa após o sucedido. Contou que passou noites sem conseguir dormir, mantendo as luzes acesas por receio. O irmão, igualmente afetado pelo ambiente de insegurança, chegou a dormir com uma faca junto à cama, preparado para qualquer eventualidade. «Foi uma fase muito dura», confessou a concorrente, em lágrimas.

O impacto emocional prolongou-se no tempo e afetou profundamente a saúde mental da jovem. Catarina admitiu ter desenvolvido um quadro depressivo, agravado pelo assédio constante e pela pressão mediática. A experiência acabou por afetar não só a sua estabilidade emocional, mas também a da sua família, que continua a sofrer com as consequências da sua exposição em reality shows, como afirma a própria.