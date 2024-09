Catarina Miranda reage pela primeira vez ao fim do 'Somos Portugal': «O que é que me reserva o futuro?»

Catarina Miranda expulsa do Dilema. Estas foram as reações dos concorrentes!

Na Parada de Estrelas foi anunciado que o 'Somos Portugal' chega ao fim após 13 anos de emissões. O formato será substituído por um novo programa apresentado por Manuel Luís Goucha.

Catarina Miranda, repórter convidada do programa, desde o mês de Agosto, já reagiu publicamente ao fim do ‘Somos Portugal’.

Através da sua rede social pessoal, a ex-concorrente Big Brother 2024 e do Dilema pronunciou-se pela primeira vez desde que a novidade foi lançada: «Já sabemos que o ‘Somos Portugal’ vai chegar ao fim, infelizmente, ao fim de 13 anos chega ao fim um dos programas mais famosos da televisão portuguesa (...) É o final de um ciclo, eu aprendi imenso, conheci muitas pessoas, muitos profissionais do meio, fui muito feliz lá», começou por dizer.

Em jeito de conclusão, Catarina Miranda falou sobre o futuro no canal, deixando a dúvida no ar: «O que é que me reserva o futuro? Está no segredo dos deuses».

Conforme anunciou José Eduardo Moniz, o ‘Somos Portugal’ termina em outubro e vai ser substituído por um programa de seis horas apresentado por Manuel Luís Goucha, que estreia em novembro. Brevemente serão dadas novas informações.