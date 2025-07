Apanhámos amigo especial de Catarina Miranda na plateia da gala do Big Brother Verão

Sérgio Duarte apoia Catarina Miranda na gala do Big Brother Verão e esclarece rumores sobre a sua carreira na GNR.

Sérgio Duarte marcou presença na mais recente gala do Big Brother Verão para apoiar a amiga Catarina Miranda, atual concorrente do reality show da TVI. A cumplicidade entre os dois é antiga e bem conhecida do público desde a sua participação conjunta no Big Brother 2024, onde criaram uma ligação forte que se mantém fora da casa. Inclusive, os dois estiveram juntos de férias em Punta Cana, junto da mulher e filhas do militar.

Durante o direto, as câmaras captaram o entusiasmo e os aplausos de Sérgio, que não escondeu o orgulho pela prestação da amiga no programa. A sua presença foi rapidamente notada pelos fãs do formato, gerando comentários nas redes sociais e especulações sobre o seu atual percurso profissional. Mas o ex-concorrente teve muito a dizer fora do ar!

Em exclusivo para o Digital da TVI, Sérgio Duarte decidiu quebrar o silêncio sobre os rumores que davam conta de alegados problemas com a sua carreira na GNR, após a exposição mediática. O ex-concorrente esclareceu de forma direta que está tudo bem e que o sonho de voltar a um programa já foi discutido no local de trabalho. Recorde-se de que Sérgio desistiu do Big Brother 2024 devido a conflitos com a profissão:

«Voltei ao meu trabalho. Sou militar da GNR (...) Voltar já foi falado. É um sonho. Fiquei a meio. Foi triste sair daquela maneira, não foi pelos portugueses».

A declaração surge após boatos e dúvidas levantadas, onde se questionava a continuidade de Sérgio Duarte como agente da Guarda Nacional Republicana. Ao mostrar-se tranquilo e confiante, Sérgio reforça que o seu foco neste momento está na vida pessoal e em apoiar quem gosta — como é o caso de Catarina Miranda, que continua a destacar-se entre os concorrentes do Big Brother Verão.

«É o centro das atenções. Centro da casa. Mexe com a casa. Erra bastante, como os outros também (...) Não se esqueçam nunca de uma coisa: ela é jogadora», afirmou sobre a prestação da amiga.