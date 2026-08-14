«Em agosto do ano passado...»: Catarina Miranda partilha mensagem e tudo indica ser um recado para Afonso Leitão
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Catarina Miranda deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais e levantou suspeitas sobre um possível recado dirigido a Afonso.
Catarina Miranda recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem enigmática que está a dar que falar. A antiga concorrente decidiu publicar nos stories uma reflexão que rapidamente levantou suspeitas entre os seguidores.
«Se eu, em agosto do ano passado, e eu, em agosto deste ano, sentássemos para conversar, não acreditaríamos um no outro», pode ler-se na publicação, partilhada através da página @Valedautopia_.
Sem acrescentar qualquer comentário ou explicar o significado da mensagem, Catarina Miranda limitou-se a partilhar a reflexão, deixando no ar a possibilidade de esta representar uma mudança significativa na sua vida ao longo do último ano.
A publicação surge, assim, de forma bastante misteriosa e não esclarece se a mensagem é apenas uma reflexão pessoal ou se poderá ser uma indireta dirigida a alguém em particular.
Recorde que, em agosto do ano passado Catarina Miranda estava no Big Brother Verão, local onde conheceria o seu ex-namorado Afonso Leitão.
Veja aqui um momento do Big Brother Verão em 2025: