«Em agosto do ano passado...»: Catarina Miranda partilha mensagem e tudo indica ser um recado para Afonso Leitão

Catarina Miranda recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem enigmática que está a dar que falar. A antiga concorrente decidiu publicar nos stories uma reflexão que rapidamente levantou suspeitas entre os seguidores.

«Se eu, em agosto do ano passado, e eu, em agosto deste ano, sentássemos para conversar, não acreditaríamos um no outro», pode ler-se na publicação, partilhada através da página @Valedautopia_.

Sem acrescentar qualquer comentário ou explicar o significado da mensagem, Catarina Miranda limitou-se a partilhar a reflexão, deixando no ar a possibilidade de esta representar uma mudança significativa na sua vida ao longo do último ano.

A publicação surge, assim, de forma bastante misteriosa e não esclarece se a mensagem é apenas uma reflexão pessoal ou se poderá ser uma indireta dirigida a alguém em particular.

Recorde que, em agosto do ano passado Catarina Miranda estava no Big Brother Verão, local onde conheceria o seu ex-namorado Afonso Leitão.

Veja aqui um momento do Big Brother Verão em 2025: