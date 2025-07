Como nunca a vimos: Completamente de rastos, Catarina Miranda mostra-se lavada em lágrimas

Catarina Miranda protagonizou um momento de grande tensão esta terça-feira ao mostrar-se lavada em lágrimas. Tudo aconteceu esta manhã no jardim, numa conversa com Bruna.

«Nunca estive nesta posição, é a primeira vez. É muito complicado aqui dentro», disse Catarina Miranda a chorar. Bruna consolou a colega: «Faz o teu papel, não te preocupes. Eu acredito», afirmou.

A concorrente não falou especificamente sobre o motivo das lágrimas, mas nos últimos dias Catarina tem se mostrado mais em baixo por causa de Afonso Leitão.

Sem entrar em detalhes, Catarina deu a entender que se tem passado algo mais do que uma amizade entre os dois, mas Afonso tem negado repetidamente, o que a deixa visivelmente incomodada.

