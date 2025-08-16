Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça

Catarina Miranda, concorrente do Big Brother Verão e chef de cozinha, está a ser duramente criticada nas redes sociais depois de cometer erros na preparação de carne dentro da casa mais vigiada do país.
Segundo Kina, a participante cozinhou carne que tinha sido descongelada há três dias e ainda a lavou no lava-loiça antes de a confecionar, algo considerado incorreto por especialistas de segurança alimentar.
Além disso, lavar carne crua é desaconselhado, porque as gotas de água espalham microrganismos pela cozinha, aumentando o risco de contaminação cruzada.
«Isto está com mau aspeto», reagem os colegas.