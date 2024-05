Após entrevista com Cristina Ferreira, Catarina Miranda faz agradecimento especial à apresentadora: «Farei de tudo...». Saiba tudo!

A ex-concorrente do Big Brother 2024, Catarina Miranda, foi expulsa do jogo após ter tido uma atitude agressiva ao almoço. Essa atitude levou a que um dos seus colegas precisasse de assistência médica e o Big não teve dúvida em relação à decisão que havia de tomar.

Miranda esteve hoje no "Dois às 10" e a primeira pergunta de Cristina Ferreira "alguma vez achaste que ias ser expulsa?" teve uma resposta muito franca por parte da ex-concorrente que acreditou que nunca iria ser expulsa.

Ao longo de 40 minutos, Catarina Miranda falou sobre o seu comportamento na casa e sobre o sucedido que a levou à expulsão. Miranda garantiu que a partir do momento em que atingiu Gabriel Sousa com o copo, ele foi a sua principal preocupação.

No momento que o Big Brother a informou da sua expulsão, as primeiras palavras que passaram pela cabeça de Catarina Miranda foram "já era. Tudo a perder". Um momento muito complicado que Catarina nunca vai esquecer.

No Big Brother, uma reação de Catarina Miranda a uma brincadeira de João Oliveira, que a deixou muito desconfortável, mudou completamente o rumo do jogo. Limites acabaram por ser ultrapassados, quando Catarina Miranda atirou um copo e estilhaçou-o. Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado, acabou atingido pelos cacos. O Big Brother viu este comportamento como imperdoável, violando regras do programa, acabando por tomar a decisão de expulsar Miranda. Esta teve um ataque de ansiedade, enquanto a casa toda estava de boca aberta, refugiando-se com Gabriel Sousa no confessionário.

Reveladas agora essas imagens, vemos uma Catarina Miranda em pranto, a receber o apoio de Gabriel, naquele que foi o último confessionário da ex-concorrente na casa. «Deixei a minha vida toda para vir para este programa! Não tenho nada agora» disse Miranda, em choque com a decisão. Veja o momento na íntegra:

Após a entrevista com Cristina Ferreira no «Dois às 10», Catarina Miranda recorreu às redes sociais onde fez um agradecimento especial à apresentadora: «Farei de tudo para chegar ao teu nível e te honrar. Obrigada por tudo», escreveu juntamente com uma sequência de fotografias ao lado de Cristina Ferreira.

