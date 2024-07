Catarina Miranda faz convite especial ao público: «Estão todos convidados mirandetes e anti-Miranda»

Praticamente após uma semana de ter sido expulsa do Dilema, Catarina Miranda volta a marcar presença no grande ecrã. A ex-concorrente será convidada especial do programa "Em Família", apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.

Foi através da conta oficial do programa que a novidade foi revelada: «Catarina Miranda vai estar no “Em Família” este sábado para a “Entrevista que Ninguém Quer Dar” e não vai ficar nada por dizer! Começamos às 10h até às 12h e depois regressamos às 16h».

Vai ser imperdível...

Na rede social "X", escreveu: