Catarina Miranda responde a críticas e deixa mensagem: «Se correr mal ainda sei fazer croquetes»

Desde a sua passagem pelo Big Brother 2024 que o nome Catarina Miranda tem estado nas bocas do mundo. A ex-concorrente do reality entrou no nosso formato da TVI, o "Dilema", e foi a primeira expulsa desta primeira edição.

Hoje, em resposta a todas as críticas, Catarina Miranda vestiu uma tshirt que continha uma mensagem especial: «Se correr mal ainda sei fazer croquetes». Recorde-se de que a ex-concorrente é cozinheira, mas tem o sonho de ser apresentadora de televisão.

Catarina Miranda foi expulsa do Dilema na segunda gala, 14 de julho, e deixou todos os concorrentes em choque!

Recorde aqui o momento da expulsão de Catarina Miranda:

No dia seguinte, 15 de julho, Catarina Miranda esteve presente no «Dois às 10» para fazer um balanço da sua passagem pelo programa.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente revelou que já pressentia que ia ser expulsa. «Eu sempre soube que ia ser expulsa, desde o primeiro dia!», revelou.

Catarina Miranda culpa as ‘teams’ de ex-concorrentes de outros Reality shows da sua expulsão.

Cristina Ferreira aproveitou para dar a sua opinião sobre algumas atitudes polémicas que Catarina Miranda teve após a sua expulsão do Big Brother.

«Eu acho que tu foste a pior jogadora de sempre no pós programa…», começou por dizer Cristina Ferreira.

«Eu concordo…», confessou Catarina Miranda.

«Eu acho que te espalhaste ao comprido e tenho muita pena porque eu considero-te, como é obvio, uma das melhores jogadoras de Reality», continuou a apresentadora.

«Mas tu espalhaste-te completamente ao comprido com as tuas ações e isso fez com que as pessoas olhassem para ti como uma pessoa arrogante, egocêntrica, que vive acima da realidade, que se acha a melhor…», acrescentou Cristina Ferreira.

«Tive muita pena da forma como tu geriste a tua saída da casa», confessou ainda a apresentadora.

«Quando tu fazes um direto no Instagram a achar que podes combater uma gala da TVI, é fora da realidade…», considerou Cristina Ferreira.

Catarina Miranda não conteve a emoção ao ouvir as palavras de Cristina Ferreira.

«Infelizmente há pessoas que não gostam de ver os outros a terem o seu palco e a brilhar, eu só estava ali a fazer o meu trabalho», respondeu Catarina Miranda.

«Eu não confio assim tanto em mim como as pessoas acham… portanto eu dou sempre tudo de mim porque eu não sei se o tudo que eu estou a dar é suficiente», confessou Catarina Miranda.

Veja a conversa completa aqui: