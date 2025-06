O que é feito de Catarina Miranda? ‘Desaparecimento’ gera especulação

Catarina Miranda, polémica ex-concorrente do 'Dilema' e do Big Brother, está a causa preocupação e muita especulação após ter 'desaparecido' do mundo digital.

A jovem de 26 anos apagou a sua página de Instagram e ninguém sabe o porquê, nem o que está a fazer neste momento, o que faz crescer a especulação sobre o que estará na origem desta situação.

De recordar que das últimas vezes que Catarina Miranda deu que falar nas redes sociais, foi por causa de uma divertida brincadeira que fez com os seus seguidores. A ex-concorrente do Big Brother experimentou uma nova transformação de visual que deixou todos de boca aberta!

Nas suas histórias no Instagram, Catarina partilhou um momento descontraído em que colocou uma peruca e surpreendeu com um tom bem mais claro do que o habitual: «Eu vou ficar loira», disse, divertindo-se com a mudança temporária.

Mas a brincadeira não ficou por aí: logo depois, Catarina experimentou uma peruca castanha, contrastando com o tom ruivo que atualmente caracteriza o seu estilo. Para os seus seguidores, foi uma oportunidade de ver Catarina com uma imagem completamente diferente, ainda que a mudança tenha sido apenas momentânea.

Resta-nos agora esperar para perceber o que é feito de Catarina Miranda. Entretanto percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens da ex-concorrente.