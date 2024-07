Catarina Miranda revela: «Nos dias em que perdi, eu também ganhei»

Desde a sua passagem pelo Big Brother 2024 que o nome Catarina Miranda tem estado nas bocas do mundo. A ex-concorrente do reality entrou no nosso formato da TVI, o "Dilema", e foi a primeira expulsa desta primeira edição.

Na rede social "X", a ex-concorrente escreveu após receber comentários negativos de alguns concorrentes do Dilema:

«Desci à terra … a única maneira de ir parar ao somos Portugal é virar dançarina do Élvio»

Hoje, dia 24 de julho, escreveu um novo pensamento: «Nos dias em que perdi… eu também ganhei Persistência, dedicação, foco, força e fé e muita garra Acreditem sempre em vocês, os outros…. são só os outros #dilematvi»