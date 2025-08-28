Afinal, havia outra! Esta não é a primeira Catarina Miranda a fazer parte do Big Brother

Ao Minuto

12:48
Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira - Big Brother
04:36

Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira

12:32
Catarina Miranda: Todos os homens que marcaram a sua vida nos reality shows - Big Brother

Catarina Miranda: Todos os homens que marcaram a sua vida nos reality shows

12:30
«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira - Big Brother
04:31

«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira

12:29
Afonso Leitão enche Jéssica Vieira de elogios nas barbas de Catarina Miranda - Big Brother
04:31

Afonso Leitão enche Jéssica Vieira de elogios nas barbas de Catarina Miranda

12:21
Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show - Big Brother

Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show

12:03
Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story - Big Brother

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

11:48
«Tu não me podes ver bem com o Afonso»: Jéssica Vieira lança farpa direta a Catarina Miranda - Big Brother
02:56

«Tu não me podes ver bem com o Afonso»: Jéssica Vieira lança farpa direta a Catarina Miranda

11:34
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta - Big Brother
03:00

Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta

11:33
Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira - Big Brother
03:00

Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira

11:28
Miranda aponta as ‘bisbilhoteiras’ da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer» - Big Brother
06:18

Miranda aponta as ‘bisbilhoteiras’ da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer»

11:04
Surpresa: Afonso Leitão surpreende Jéssica Vieira e escolhe dia carregado de significado - Big Brother
01:24

Surpresa: Afonso Leitão surpreende Jéssica Vieira e escolhe dia carregado de significado

10:32
A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente - Big Brother

A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente

10:16
No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda - Big Brother
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

10:14
Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda - Big Brother
03:14

Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda

09:59
Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar - Big Brother
01:27

Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar

09:46
Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas - Big Brother
01:14

Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas

09:39
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente:«Tudo o que ela diz é à base de frases feitas» - Big Brother
01:11

Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente:«Tudo o que ela diz é à base de frases feitas»

09:30
Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos - Big Brother
01:05

Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos

09:29
Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões - Big Brother
02:36

Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões

09:27
Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão» - Big Brother
01:31

Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão»

09:20
Catarina Miranda lança ataque feroz a Jéssica Vieira: «Eu sou a mulher que nunca vais ser» - Big Brother
02:01

Catarina Miranda lança ataque feroz a Jéssica Vieira: «Eu sou a mulher que nunca vais ser»

09:17
Ciúmes à vista! Miranda não esconde reação ao ver Jéssica e Afonso 'inseparáveis’ - Big Brother
03:32

Ciúmes à vista! Miranda não esconde reação ao ver Jéssica e Afonso 'inseparáveis’

08:47
Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto - Big Brother
01:09

Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto

08:43
Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H - Big Brother
01:27

Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H

08:39
Ex-namorados, Afonso Leitão e Jéssica Vieira tomam decisão que vai explodir a casa - Big Brother
02:24

Ex-namorados, Afonso Leitão e Jéssica Vieira tomam decisão que vai explodir a casa

Afinal, havia outra! Esta não é a primeira Catarina Miranda a fazer parte do Big Brother

  • Big Brother
  • Há 2h e 40min
Afinal, havia outra! Esta não é a primeira Catarina Miranda a fazer parte do Big Brother

Há uma Catarina Miranda que fez parte do Big Brother e que faz com que a jovem de Almeirim não seja a primeira de seu nome neste tipo de formatos. Saiba mais.

Catarina Miranda tem dado muito que falar no Big Brother Verão, e também foi bastante polémica quando participou no Big Brother 2024 e no Dilema. Mas sabia que a jovem de Almeirim não é a primeira Catarina Miranda a fazer parte de um reality show da TVI?

Em 2022, a apresentadora Catarina Miranda fez parte do painel de comentadores do Big Brother Famosos, edição em que entrou Bruna Gomes e Bernardo Sousa - que acabou por se sagrar vencedor. Só dois anos mais tarde é que a concorrente entrou no Big Brother, o que faz com que não seja a primeira de seu nome a fazer parte de um formato deste género.

Ainda se lembra de Catarina Miranda (apresentadora) como comentadora do Big Brother Famosos?

Percorra a nossa galeria e veja as imagens que preparámos para si.

A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente

Catarina Miranda acredita ser a melhor concorrente de sempre de um reality show e faz questão de o ‘gritar’ ao mundo. A concorrente do Big Brother Verão, de 26 anos, afirmou estar muito confiante que caso um dia se cruzasse num reality show com Miguel Vicente, Francisco Monteiro e Bruno Savate, sairia vencedora à frente de todos.

«Eu queria cá ver algumas pessoas aqui dentro, comigo. Quero-vos ver cá dentro no próximo, eu estou cá!», declarou a ribatejana.

«E se fossem os quatro a nomeações, como é que achas que ia ficar?», questionou Afonso. Catarina Miranda tem as próprias certezas. Sairia vencedora e tem uma justificação: «Eu sou todos eles num».

«Eu não tenho dúvidas, eu era salva bem-primeiro. Ah, não tenho dúvidas sequer, porque eu fiquei com muitos apoiantes do Miguel, quando entrei, e do Francisco, muitos mesmo (…) Porque é que eu sou a melhor? Porque eu sou todos eles num.»  

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

Boicotar uma prova semanal. Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show e poderá estar prestes a ser concretizado. A concorrente desvendou o seu maior objetivo dentro da casa mais vigiada do País, durante o Especial com Maria Botelho Moniz.

A apresentadora começou por questionar a concorrente de Almeirim se ela e o aliado Afonso estavam a ser boicotados. «Por acaso, nunca boicotei nenhuma prova, mas era uma coisa que eu gostava de fazer antes de me despedir dos reality shows», declarou Catarina Miranda, de 26 anos.

«Mas era um grande sonho meu boicotar uma prova. Há tempos que eu acho que ia ser muito divertido. Ainda nunca o fiz, mas por acaso foi algo que eu disse ao início do programa. Era uma coisa que eu gostava mesmo, porque eu acho que este vai ser o meu último reality show», frisou.

