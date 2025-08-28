Afinal, havia outra! Esta não é a primeira Catarina Miranda a fazer parte do Big Brother

Catarina Miranda tem dado muito que falar no Big Brother Verão, e também foi bastante polémica quando participou no Big Brother 2024 e no Dilema. Mas sabia que a jovem de Almeirim não é a primeira Catarina Miranda a fazer parte de um reality show da TVI?

Em 2022, a apresentadora Catarina Miranda fez parte do painel de comentadores do Big Brother Famosos, edição em que entrou Bruna Gomes e Bernardo Sousa - que acabou por se sagrar vencedor. Só dois anos mais tarde é que a concorrente entrou no Big Brother, o que faz com que não seja a primeira de seu nome a fazer parte de um formato deste género.

Ainda se lembra de Catarina Miranda (apresentadora) como comentadora do Big Brother Famosos?

Percorra a nossa galeria e veja as imagens que preparámos para si.

A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente

Catarina Miranda acredita ser a melhor concorrente de sempre de um reality show e faz questão de o ‘gritar’ ao mundo. A concorrente do Big Brother Verão, de 26 anos, afirmou estar muito confiante que caso um dia se cruzasse num reality show com Miguel Vicente, Francisco Monteiro e Bruno Savate, sairia vencedora à frente de todos.

«Eu queria cá ver algumas pessoas aqui dentro, comigo. Quero-vos ver cá dentro no próximo, eu estou cá!», declarou a ribatejana.

«E se fossem os quatro a nomeações, como é que achas que ia ficar?», questionou Afonso. Catarina Miranda tem as próprias certezas. Sairia vencedora e tem uma justificação: «Eu sou todos eles num».

«Eu não tenho dúvidas, eu era salva bem-primeiro. Ah, não tenho dúvidas sequer, porque eu fiquei com muitos apoiantes do Miguel, quando entrei, e do Francisco, muitos mesmo (…) Porque é que eu sou a melhor? Porque eu sou todos eles num.»

Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show

Boicotar uma prova semanal. Este é o maior sonho de Catarina Miranda dentro de um reality show e poderá estar prestes a ser concretizado. A concorrente desvendou o seu maior objetivo dentro da casa mais vigiada do País, durante o Especial com Maria Botelho Moniz.

A apresentadora começou por questionar a concorrente de Almeirim se ela e o aliado Afonso estavam a ser boicotados. «Por acaso, nunca boicotei nenhuma prova, mas era uma coisa que eu gostava de fazer antes de me despedir dos reality shows», declarou Catarina Miranda, de 26 anos.

«Mas era um grande sonho meu boicotar uma prova. Há tempos que eu acho que ia ser muito divertido. Ainda nunca o fiz, mas por acaso foi algo que eu disse ao início do programa. Era uma coisa que eu gostava mesmo, porque eu acho que este vai ser o meu último reality show», frisou.