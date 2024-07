Após apresentar o «Somos Portugal», Catarina Miranda faz agradecimento: «Espero ter feito a diferença...»

Desde a sua passagem pelo Big Brother 2024 que o nome Catarina Miranda tem estado nas bocas do mundo. A ex-concorrente do reality entrou no nosso formato da TVI, o "Dilema", e foi a primeira expulsa desta primeira edição.

Catarina Miranda estreou-se como repórter, este domingo dia 28 de julho, no programa Somos Portugal.

Foi através do Instagram que Catarina Miranda fez um agradecimento especial sobre a realização do seu maior sonho.

«Sobre o dia de ontem. Inesquecível! Ontem realizei um sonho que tinha há muitos anos e apesar de não ter formação na área de comunicação social eu dediquei-me muito e dentro daquilo que sabia tentei fazer o meu melhor. Ganhei-lhe o gosto e agora é tempo de ir estudar e praticar para ser cada vez melhor o resultado final», começou por escrever.



«Quero agradecer à @tvioficial por apostarem em mim mais uma vez, espero ter feito a diferença. Aos meus colegas @itsfannyrodrigues, @mmjardim e @idevormendonca que me receberam muito bem juntamente com toda a equipa do @somosportugaltvi. E a todos os que assistiram não só pela televisão, como aqueles que fizeram km de propósito só para me ver e me dar apoio.», disse ainda.



«Ontem descobri a minha vocação! Obrigado a si que sempre me acompanha nos dias bons e naqueles menos bons, o bem vence sempre.», concluiu.

A ex-concorrente recebeu ainda vários elogios por parte dos fãs: «Parabéns Catarina, foi a primeira vez que vi o programa e foi por sua causa, tem claramente perfil para o formato, aliás tem claramente um perfil nato de comunicadora.»; «Foi ótimo, mereces tudo de bom»; «Foste espetacular e estavas linda!», são alguns exemplos.