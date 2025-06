Catarina Miranda ressuscitou para as redes sociais e estas foram as suas palavras ao Mundo

Depois de algum tempo longe das redes sociais, Catarina Miranda está de volta — e fê-lo com uma mensagem que não passou despercebida. Conhecida pela sua presença marcante no Big Brother e, mais recentemente, no novo reality show da TVI, O Dilema, a ex-concorrente tinha estado ausente especialmente do Twitter, onde costumava partilhar opiniões diretas e sem filtros.

Esta semana, porém, Catarina reapareceu na plataforma com uma publicação curta mas carregada de significado, dirigida a Luís Gonçalves, o recém-coroado vencedor do Big Brother 2025. A ex-concorrente escreveu apenas: «O bem vence sempre <3 #bbtvi25»

A mensagem, apesar de simples, mostra o apoio de Catarina Miranda ao ex-militar que agora se tornou o grande vencedor do reality show.

Apesar de não ter revelado mais nada até ao momento, a publicação reacendeu o interesse em torno da figura de Catarina Miranda, uma das participantes mais comentadas das últimas edições do Big Brother, tanto pela sua frontalidade como pelo envolvimento em várias polémicas.