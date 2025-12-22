Ao Minuto

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

  • Secret Story
  • Ontem às 18:50
Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano - Big Brother

Catarina Miranda respondeu a várias perguntas feitas pelos seguidores no Instagram e as respostas foram surpreendentes.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A finalista do Big Brother Verão abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais e uma das questões que mais despertou curiosidade foi sobre um eventual regresso à televisão em 2026. Sem hesitar, Catarina Miranda foi clara: «Um dia eu volto», afirmou confiante. Catarina Miranda nunca escondeu o interesse em seguir um percurso ligado à televisão. 

Catarina Miranda e Afonso Leitão oficializaram a relação em outubro deste ano, no programa Momento Certo, depois de se terem conhecido no Big Brother Verão. Desde então, o casal tem feito várias viagens e Catarina já têm outras marcadas para o início do próximo ano. «Eu e o Afonso vamos à Disney em janeiro, no dia dos meus anos. Antes disso, ainda vamos fazer outra viagem. Portanto, em janeiro, pelo menos duas viagens nós temos» partilhou.  

Ao falar do namorado, Miranda deixou escapar uma frase que não passou despercebida. A ex-concorrente referiu-se ao namorado como «por enquanto ainda é o meu companheiro», comentário que rapidamente fez soar os alarmes entre os fãs mais atentos, já a especular sobre um alegado próximo passo na relação. 

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão

