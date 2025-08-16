Afonso contactou Catarina Miranda antes do Big Brother Verão. História do passado vem à tona

Catarina Miranda e Afonso Leitão tem uma história dentro do Big Brother Verão que tanto tem dado que falar. Mas os dois têm um passado escondido que foi agora revelado.

É que Afonso chegou a contactar Catarina Miranda fora da casa, antes do programa começar. Contudo, Catarina Miranda ignorou as mensagens do ex-paraquedista.

O episódio aconteceu quando Afonso precisou de ajuda para recuperar uma conta numa rede social. «Disseram-me que também já ficaste sem conta. Consegues dar-me o contacto de quem te recuperou a conta?», enviou Afonso a Catarina Miranda.

Catarina Miranda nunca chegou a responder, apesar de ter visto a mensagem do agora aliado. «Não sou mal-educada, sou seletiva. Só respondo a quem me apetece e só vou jantar com quem quero», atirou Catarina Miranda.

«Eu não queria jantar contigo, só queria um número», explicou Afonso.

